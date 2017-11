Record d'audience digitale pour Radio Scoop

L’année 2017 sera donc l’année de tous les records puisqu’en octobre, le nombre de visites a déjà largement dépassé celui de toute l’année 2016. Radio Scoop se félicite de ces bons résultats et lance pour l’occasion une nouvelle offre publicitaire : "Native advertising". Une solution innovante et digitale pour les clients qui souhaitent mettre en place une communication locale et personnalisée efficace. Les résultats commerciaux de l’offre digitale remplissent leurs objectifs à près de 10% du CA, en augmentation de 300 % versus 2016.

Afin de sensibiliser ses auditeurs, Radio Scoop a mis en place une campagne de promotion, tous supports (radio, site, réseaux sociaux). La station a produit en vidéo ces campagnes adaptées à chaque zone de programme : Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Bourg-en-Bresse.