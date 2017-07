Record d'affluence pour le Scoop Music Tour 2017

Le succès du Scoop Music Tour a aussi enflammé les réseaux sociaux. La diffusion en simultané sur Facebook a regroupé plus de 330 000 spectateurs. Sur Twitter, le hastag #SMT2017 a pointé dans les tops tendances France et même dans certains pays dans le monde (Argentine et Italie par exemple où Liam Payne est très suivi). Enfin, sur Snapchat, une story spéciale a été créée directement par le réseau social pour regrouper les vidéos et photos du concert les plus populaires. La participation et la mobilisation des nombreux fans, auditeurs présents sur place et des internautes, ont permis à cette édition de devenir celle de tous les records.