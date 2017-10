Raissa Banhoro, lauréate du RFI Challenge App Afrique

Grâce au soutien des partenaires du "RFI Challenge App Afrique", en particulier l’IFEF (Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation), Orange Côte d’Ivoire, Microsoft, la Fondation Elle et Facebook, la lauréate remporte une bourse de 15 000 € destinée au développement de son service numérique, et notamment en mobilité, à travers l’Afrique francophone.

La deuxième édition du "RFI Challenge App Afrique" a enregistré plus de 600 candidatures reçues de 34 pays d’Afrique francophone. 46% des projets finalistes étaient proposés, cette année, par des femmes.