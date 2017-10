Rag'N'Bone Man aux NRJ Music Awards

En quelques mois Rag'N'Bone Man, le soul man de Brighton a fait une percée fulgurante dans le paysage musical mondial avec sa voix puissante et une sensibilité hors norme. Ses hits, "Human", certifié disque de diamant, "Skin", certifié disque de Platine et "Grace", se sont imposés en un temps record sur les ondes du monde entier.

Le chanteur est nommé dans les catégories "Chanson Internationale de l’année" avec "Human", et "Révélation Internationale de l’année" fera le show sur la scène des NRJ Music Awards et tentera de décrocher les trophées dans ces deux catégories, le samedi 4 novembre à 21h sur TF1 et NRJ, en direct de Cannes.