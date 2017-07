Radioplayer désormais sur les systèmes Sonos

"La radio a toujours été un élément important pour Sonos, et reste l'un des canaux les plus appréciés par les utilisateurs pour écouter la musique à différents endroits" a par ailleurs confié Luc Boret, Sale Manager Belux de Sonos. "Nous souhaitons que les auditeurs puissent profiter pleinement de tous les aspects de la musique et des programmes radio variés, ce qui est possible via la création d'une playlist personnelle, une sélection de podcasts ou en écoutant leur radio favorité. Pour ces différentes raisons, nous nous réjouissons que Radioplayer soit désormais associé au Sonos "Home Sound System".