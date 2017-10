Radioline est disponible sur Virgin TV au Royaume-Uni

L'application TV de Radioline offre un vaste catalogue de 70 000 stations de radio et de podcasts de plus de 130 pays. L'application vise à offrir une expérience d'écoute enrichie d'informations visuelles sur les programmes, les présentateurs, les artistes et les couvertures, dans un écran élégant et simple à naviguer. Les radios internationales et locales en FM / DAB et webradios (tels que BBC, Smooth, Capital, Heart, Radio X, Absolute Radio, Talksport) sont disponibles dans différents catalogues, avec six catégories pour les radios, 15 pour les podcasts et un par pays.