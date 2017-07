"Radioeat" : le nouveau restaurant de la Maison de la radio

Le "Radioeat" permettra de découvrir Radio France et la palette de ses activités de production radiophonique, musicale et culturelle - émissions en public, débats, concerts, expositions ou événements exceptionnels -destinée à un public toujours plus nombreux. "Le projet répond pleinement à l’ambition de Radio France d’ouvrir toujours plus grand les portes de la Maison de la radio. Il s’agit tant de proposer un service de qualité aux visiteurs fidèles que de faire découvrir Radio France à de nouveaux publics, grâce à un lieu de vie convivial, attractif, qui compte dans le paysage culturel parisien", a précisé Serge Schick, directeur délégué au marketing stratégique et au développement de Radio France. "Le projet poursuit également l’objectif de diversifier les ressources propres de Radio France".