Radiodiffusion privée : les salaires augmentent

Lors des négociations menées fin 2016 et début 2017, les partenaires sociaux, dont le SNRL, ont étudié l'impact prévisible de deux éléments de contrainte sur les salariés : la couverture du risque santé mutualisé, qui est devenu obligatoire en juillet dernier, et la prévoyance décès incapacité toutes causes, qui devient également obligatoire pour tous les salariés et non pour les seuls cadres et journalistes. Les partenaires sociaux ont en conséquence décidé de donner un petit coup de pouce aux salaires, y compris les cadres et journalistes de la branche de la radiodiffusion élargie aux entreprises connexes.En conséquence, les partenaires sociaux sont tombés d'accord pour que le Point A soit augmenté de 1.1% à : 12.38 € et le Point B augmenté de 0.2% à : 9.95 € (lire également ICI ).