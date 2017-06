RadioProd : toute la production audio pour la radio

RadioProd lance sa RadioBox qui se veut comme "un outil indispensable à votre radio grâce auquel vous allez pouvoir donner le "truc en plus" à vos speaks. Un bruitage pour les illustrer, un extrait de film, un générique d’émission de télé.... bref, l’élément qui va donner de l’intérêt à l’intervention d'un animateur et qui va, de ce fait, attirer l’attention de l'auditeur". La RadioBox et là pour aider les radios avec, tous les jours, à télécharger une quinzaine de sons produits par les équipes en rapport avec l’actu du jour. Enfin, RadioProd mettra à la disposition des stations, sur son serveur FTP, le programme télé, l’actu insolite, le buzz du jour et des dizaines d’autres rubriques le tout en prêt à lire en format PDF.