Radio VINCI s'est installée à la Foire du Livre de Brive

Interviews d'auteurs, actualité littéraire... plusieurs rendez-vous quotidiens sont programmés en direct sur l'antenne du célèbre 107.7. Techniquement, cette délocalisation repose sur 3 micros reliés à un Scoopy AETA qui permettra, depuis Brive, d'être en multiplexe avec les studios de Vedène, Mandelieu et Rueil-Malmaison.



Dès ce vendredi, à partir de 16h et tout au long du week-end, l'équipe de Radio VINCI Autoroutes devrait notamment recevoir sur son stand plusieurs auteurs comme Vladimir Fedorovski, Laurent Gaudé, Frédéric Lenoir, Xavier Durringer ou encore Katherine Pancol et Marc Dugain...