Radio Star prépare son "Star Live"

Cette belle soirée, qui devrait rassembler 6000 auditeurs de Radio Star, sera également l’occasion de venir "fêter le début de l’été et la fin des cours" précise la station. Pour gagner des invitations, les auditeurs sont invités à suivre la page Facebook RadioStar-Officiel. Soulignons que Radio Star diffusera aussi une émission spéciale en direct des loges de ce concert, le même jour de 15h à 19h.

Le soir, les auditeurs pourront applaudir Kamaleon, Magic System, Dj Assad, Tal, Willy William, Marina Kaye, Vitaa, Tibz, Léa Paci, Léa Castel, David Carreira et la nouvelle vague électro : Baby G, Huko, Aslove, Avanaé et Hédia.