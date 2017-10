Radio Pulsar au Forum de l'économie sociale

Le Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale a lieu depuis hier et jusqu'à aujourd'hui à Niort. Il a pour ambition de valoriser les réussites, les initiatives socialement innovantes et les nouvelles formes de coopérations. Il encourage les débats et la réflexion autour des enjeux stratégiques pour le développement de l’ESS.

Depuis hier, Radio Pulsar mutualise plusieurs émissions reprises en direct par des radios de Nouvelle-Aquitaine comme RIG (Bordeaux), Beaub FM (Limoges), Delta FM (Jaunay-Clan), Styl FM (Neuville-du-Poitou), Radio Campus Dijon ainsi que sur la webradio de Radio Campus France. Cette couverture sera également proposée en différé sur Radio Collège (La Rochelle), Radio Campus Clermont-Ferrand, Bréniges FM (Brive) et sur radio Campus Toulouse.