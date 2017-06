Radio Olympiades : le jeune public se forme à la radio

Les Ateliers Radio Olympiades sont un lieu pour s’exprimer, essayer, partager et s’amuser. Ces ateliers sont un grand moment d’expérimentation, d’ouverture et de créativité. Les participants (6 au maximum) apprennent à utiliser des enregistreurs, à faire une interviews, à inventer et raconter des histoires. Ils découvrent l’univers de la radio, la magie du montage et du mixage, s’initient à la prise de son. Ils apprennent à utiliser leur voix, ou encore à élaborer une programmation musicale. L’émission produite est ensuite diffusée sur Radio Olympiades.