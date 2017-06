Radio ONE mise sur les Législatives 2017

Par ailleurs, Radio ONE met en place un dispositif spécial pour couvrir les deux soirées électorales des 11 et 18 juin prochains. Résultats et réactions en direct de 19h à 23 heures, grâce notamment aux correspondants locaux de Radio ONE et Thau-Info.fr, en direct d’une

dizaine de villes et villages du bassin de Thau et du Pays d’Ade. Ainsi, au travers de ces émissions thématiques et de ces deux soirées électorales, Radio ONE, en proposant une couverture fine et complète des enjeux politiques locaux, démontre une fois de plus son engagement dans l’information de proximité, confortant ainsi sa spécificité sur le littoral héraultais.