Radio Numérique Terrestre : 15 zones en 2018 et 15 zones en 2019

L'un des autres sujets couvert lors de l'Assemblée générale a concerné la situation Norvégienne, qui complètera l’arrêt de la FM au profit du numérique le mois prochain. Les participants ont pu entendre le rapport positif du régulateur norvégien et des radiodiffuseurs publics et privés. Ces informations étaient particulièrement pertinentes pour la Suisse, qui commencera sa propre transition en 2020 mais aussi pour les autres pays qui planifient le futur numérique de leur diffusion radio. Les délégués ont également été exposés aux progrès continus du DAB en Europe et du nombre croissant d'essais en cours en Afrique, au Moyen-Orient, en Turquie et dans la région Asie-Pacifique. À ce jour, plus de 60 millions de récepteurs DAB domestiques ou intégrés dans les automobiles ont été vendus dans le monde.





Patrick Hannon, président du WorldDAB, a déclaré : "Le DAB est solidement établi comme la future plate-forme de base pour la radio en Europe et au delà. Les clés du succès sont fermement installées et l'arrêt de la FM en Norvège envoie un signal clair de ce qui est envisageable. Les développements que nous observons en France sont tout aussi encourageants et donneront un coup de pouce significatif à l'adoption du DAB+ au niveau international".