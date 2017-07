Radio Nova et leboncoin en tournée

C'est parce que Leboncoin et Nova "partagent des valeurs telles que la proximité, l’économie collaborative et les nouvelles tendances sociétales, l’humain, les échanges" qu'ils s'associent pour une Grande Tourné e "placée sous le signe de la rencontre, du partage et du divertissement". Cette tournée a débuté le 7 juillet dernier à Marseille et fait escale dans 10 villes jusqu’au 25 août. Pour cet événement inédit, un camion leboncoin rejoint la caravane Nova pour installer sur chaque étape "un espace de détente et de convivialité à partir de pièces chinées sur le site".Des activités ludiques sont organisées comme des blind-tests, des ateliers mettant à l’honneur des associations locales mais aussi du troc participatif et du do-it-yourself. En point d’orgue, une seconde émission spéciale leboncoin marquera la clôture de cette Grande Tournée, le 25 août à Boulogne-sur-mer. Une émission qui, comme la première à Marseille, s’articulera autour "du collaboratif et de l’économie circulaire".