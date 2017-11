Radio Nova est officiellement arrivée à Lyon sur 89.8

Radio Nova a été fondée en 1981 par Jean-François Bizot, originaire de Lyon. C'est la 29e ville dans laquelle Nova sera diffusée (en catégorie C). La station réalise depuis plus de 35 ans "un travail de défrichage musical et culturel, passionné, éclectique et exigeant". La programmation musicale de Radio Nova est unique (près de 90% de la musique écoutée sur Nova n'est diffusée sur aucune autre radio commerciale). Radio Nova réunit, chaque jour, plus de 400 000 auditeurs.