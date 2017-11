Radio Nova à Lyon : le SIRTI engage une action pénale

"Face au danger inédit que constituait cette décision du régulateur, lourde de conséquences, le SIRTI avait pris soin depuis plusieurs mois d’alerter l’ensemble des membres du CSA sur l’importante responsabilité qui leur incombait dans ce dossier plus que symbolique. Une demande avait notamment été formulée pour présenter au Conseil une série d’éléments flagrants sur les conditions troublantes de la restitution par RTU de sa fréquence. Malgré cela, et dans la précipitation, le CSA a fait le choix de refuser le dialogue et d’autoriser Radio Nova à Lyon avec un début des émissions ce mardi 7 novembre"

Evoquant "un choix inique", le SIRTI a saisi le Parquet national financier. De plus, il devrait saisir dans les prochains jours le juge administratif pour contester en excès de pouvoir cette autorisation et soutiendra l’ensemble des actions de ses adhérents dans ce dossier.