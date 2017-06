Radio Notre Dame pense déjà à l'été

Edith Walter proposera "L’été des festivals" (le dimanche à 14h30 et 20h) avec des rencontres en musique avec les directeurs artistiques, les musiciens autour de propos illustrés par des extraits de programmation de festivals. Denise Dumolin nous emmènera les auditeurs "En son jardin" (le samedi à 10h et le dimanche à 11h et 22h) pour une promenade dans son jardin, pour y rencontrer un créateur, un écrivain, artiste ou un viticulteur qui partagera sa passion pour les arbres, les fleurs ou les potagers.

Enfin, chaque dimanche à 17h, c’est une heure de libre antenne qui permettra aux conjoints, aux parents, aux enfants ou amis de personnes incarcérées de leur donner des nouvelles, de laisser des messages de tous les jours, des messages de soutien, d’espérance et d’amour. Depuis 30 ans, l’émission "Le Téléphone du dimanche" agit, chaque semaine, pour maintenir les liens familiaux et amicaux indispensables, entre l’intérieur et l’extérieur.