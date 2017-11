Radio Notre Dame organisera aussi son "Radio Don"

Dès le 7 décembre, nouvelle mobilisation pour soutenir Radio Notre Dame, avec une programmation spéciale. Journalistes, animateurs, personnalités et auditeurs interviendront en direct et solliciteront la générosité du public. "Les sommes collectées apportent une contribution essentielle à la radio" précise Radio Notre Dame. "Ce "Radio Don" permet de poursuivre la voie de la modernité des moyens de diffusion, notamment le numérique qui offre une accessibilité plus facile pour tous". Le don à Radio Notre Dame est déductible des impôts à hauteur de 66%.

Ce nouveau "radio Don" se déroulera les 7, 8, 9 et 10 prochains en direct de la direct de la cathédrale Notre Dame de Paris.