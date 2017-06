Radio Mozart partenaire des Nuits Pianistiques d’Aix-en-Provence

"Pour les partenariats qui seront mis en place, c’est la même idée, le but est d’être associé à des événements grand public, c’est le cas des Nuits Pianistiques d’Aix qui proposent notamment cinq concerts gratuits et des places à partir de 10 euros. J’invite d’ailleurs tous les organisateurs d’événements classiques à contacter Radio Mozart, via le site ou la page Facebook, nous pourrons sans doute parler d’eux, sur la radio bien sûr, mais aussi sur notre tout nouveau site ( radiomozart.com ) lancé fin mars".Cliquez ICI pour tout savoir des Nuits Pianistiques d’Aix-en-Provence.