Radio Monaco prend de la hauteur

Voilà une émission originale organisée en partenariat avec la société JustUnlimited et Dinner in the Sky Monte-Carlo pour fêter les 10 ans de Radio Monaco. Pendant l’émission, deux chefs réaliseront en direct un petit-déjeuner gastronomique : Marcel Ravin, chef étoilé du Blue Bay à Monaco et Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France 2000 et chef du Fairmont Monte-Carlo. Un petit-déjeuner partagé avec de nombreux invités du monde du sport présents autour de la table et donc, dans les airs.

Le "Morning in the Sky" de Radio Monaco sera diffusé ce jeudi 13 juillet de 7h à 9h depuis la nacelle au-dessus du Casino de Monte-Carlo. Une émission à retrouver aussi en streaming vidéo sur le site radio-monaco.com et sur les réseaux sociaux de la station monégasque.