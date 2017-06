Radio Monaco offre un déjeuner gastronomique dans les airs

Le déjeuner, concocté par deux des meilleurs chefs de la Principauté et de la Côte d’Azur, aura lieu le jeudi 13 Juillet à 12h. Pour tenter de vivre cette expérience inédite, les auditeurs doivent souhaiter l’anniversaire de Radio Monaco dans une vidéo de 10 secondes maximum et la poster sur le compte Facebook @RadioMonacoFM avec le hashtag #RadioMonaco10ans. L’équipe de Radio Monaco choisira la plus originale. L’annonce du gagnant aura lieu le vendredi 7 juillet à 19h sur la page Facebook de Radio Monaco.

Ce jeu-concours est ouvert aux personnes majeures résidant en France métropolitaine et à Monaco.