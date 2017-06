Radio Monaco en direct du Festival de télévision de Monte-Carlo

Eric Embriaco et Alexandre Taylor présenteront une émission spéciale sur le parvis du Grimaldi Forum de 17h à 19h. Au programme ? L’actualité des séries, le métier d’acteur, vu par des stars du petit écran invitées de cette émission. Sept séries seront mises à l’honneur : Kaboul Kitchen, Engrenages, Nos Chers Voisins, Deep - Mare Nostrum, Braquo, Souviens-toi et Versailles.

Radio Monaco réalisera également la couverture de cet événement sur les réseaux sociaux pour faire vivre le Festival de télévision de Monte-Carlo en images sur Facebook, sur Twitter (@RadioMonacoFM) et sur Instagram (radio_monaco) avec de nombreux lives.