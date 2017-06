Radio Larzac traverse des temps difficiles

"En quittant nos locaux sur Le Larzac, nous quittons un lieu très particulier. La radio est née sur le Larzac ! L'engagement de Radio Larzac reste intact mais il évolue, il grandit et il se déplace. Ce déménagement devrait nous permettre d'être plus proches, plus accessibles à toutes, et de diversifier nos projets et nos partenariats". Radio Larzac veut "Diversifier la production, les rencontres et les projets". Et, pour y parvenir a besoin de 25 000 € "pour sortir de l'eau à la fin 2017 et assurer le bon fonctionnement de la radio pour les années à venir".La station vient de lancer une opération de finacement participatif disponible ICI