Radio Jerico dans le giron du réseau RCF

En rejoignant le réseau national, RCF Jerico Moselle va pouvoir s’appuyer sur 20 heures de programmes nationaux et continuer à émettre en conservant ses programmes locaux à des horaires clés le matin, le midi et le soir. Comme les 63 autres radios du réseau, RCF Jerico Moselle bénéficiera du soutien national sur les questions techniques, de collecte de dons, de communication ainsi que de la notoriété de RCF qui a vu son audience grandir ces deux dernières années de + 10% pour atteindre 3 millions d’auditeurs mensuels.





"Il s’agit désormais de se tourner vers l’avenir. Avec le soutien du réseau RCF, une nouvelle aventure se dessine entre nouveauté et continuité. RCF Jerico Moselle et son équipe aguerrie se lance un nouveau défi, proposer des émissions de qualité avec ce regard différent sur le monde, positif, profond, essentiel, en s’adossant à des équipes nationales très professionnelles, tout en conservant son identité locale très forte" a expliqué Joseph Silesi, président de RCF Jerico Moselle.