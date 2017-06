Radio Gekko : la culture du Sud

Quant au programme musical, il est de plus en plus réservé aux artistes locaux. "Plus le projet avance, plus nous nous dirigeons vers un créneau musical culturel local, confirme Christelle. Nous souhaitons vraiment faire de cette radio le créneau de libre expression des acteurs locaux et des musiciens et groupes de chez nous... D'ailleurs, nous recherchons des groupes du Sud de la France souhaitant se faire connaître afin d'ajouter de nouvelles musiques régulièrement... Nous allons à la découverte de ces groupes lors des concerts... Et si on aime, on partage avec eux ce projet !"Radio alternative et associative, Radio Gekko (qui tire son nom d'un petit reptile originaire du Sud) marche un peu sur les traces de la marseillaise Radio Grenouille (88.8 FM), qui connaît d'ailleurs quelques difficultés financières d'ailleurs. Une initiative courageuse qui méritait d'être soulignée.