Radio Free Dom reste la radio préférée des réunionnais

Les Réunionnais aiment la radio. Ils l'écoutent chaque jour 3h21. L'audience cumulée de l'ensemble de l'ile s'établit à 79.2%. Et, une nouvelle fois Radio Free Dom s'illustre en maintenant solidement sa première place au classement de cette nouvelle étude Métridom de Médiamétrie. La station enregistre une PDA de 33.7%, une audience cumulée de 31.8% pour une durée d'écoute de 2h49. Elle est écoutée quotidiennement par 220 000 auditeurs. Soulignons que la petite soeur de Radio Free Dom, Free Dom 2, réalise une performance de 3.2% en part d’audience

Sur la part d'audience justement, toutes les autres radios de l'ile sont en-dessous des 10 points. En audience cumulée, seules NRJ Réunion et Exo FM limitent la casse avec respectivement 17.8 et 15.7.