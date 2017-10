Radio France : un partenariat avec la SNCF

Dès la saison 2017-2018, SNCF assurera le transport des musiciens des formations musicales de Radio France à l’occasion de 16 concerts donnés en région. Pour leur part, les musiciens de l’Orchestre national de France, de l’Orchestre philharmonique de Radio France, de la Maîtrise et du Chœur de Radio France donneront des concerts dans les gares et les trains, au bénéfice des clients de SNCF. "Cet engagement est emblématique des valeurs partagées par Radio France et SNCF. Il témoigne d’une ambition commune visant à promouvoir, sur l’ensemble du territoire, l’excellence de la musique symphonique et chorale portée par l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France" précise le service public de la radio.