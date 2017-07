Radio France prépare le Concert de Paris

Ce Concert de Paris sera diffusé en direct sur France Inter et présenté par Anna Sigalévitch et sur France 2. La diffusion sur France 2 du concert puis du feu d’artifice sera suivie à 23h45 environ de la rediffusion du documentaire consacré à la Maîtrise de Radio France : "Une famille de chœur : la Maîtrise de Radio France" réalisé par Abigail Mokienko.

Au programme, Hector Berlioz avec "La Damnation de Faust", Giaccomo Puccini, "Rigoletto" de Giuseppe Verdi, "Roméo et Juliette" de Serge Prokofiev ou encore "Don Giovanni" de Wofgang Amadeus Mozart, le double concerto « Vivace non troppo" de Johannes Brahms... avec la Maîtrise de Radio France, le Chœur de Radio France et l'Orchestre National de France.