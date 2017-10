Radio France : parution d'un livre-CD "Alice & Merveilles"

Huit comédiens accompagnés par un orchestre et un chœur nous font dégringoler dans le terrier du lapin, nager dans la mare de larmes, sourire avec le Chat du Cheshire et jouer au croquet avec la Reine de Cœur… Entre rêve et cauchemar, voici l’histoire d’une petite fille qui ne voulait pas grandir.

Ce concert-fiction réalisé par Cédric Aussir en coproduction avec l’Orchestre national de France et les solistes de la Maîtrise de Radio France a été enregistré en public au studio 104 le samedi 17 janvier 2015. Il sera rediffusé ce samedi soir à 21h sur France Culture et annonce indirectement la parution du livre-CD "Alice & Merveilles", disponible le 2 novembre prochain.