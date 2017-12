Radio France : partenaire historique du Téléthon

Les 8 et 9 décembre, l’ensemble des antennes de Radio France se joindront aux nombreux collaborateurs du Téléthon pour sensibiliser les auditeurs aux enjeux de cette 31e édition, parrainée par Zazie. Des émissions, consacrées au Téléthon, donneront la parole aux chercheurs, malades, parents, accompagnants, bénévoles pour des témoignages sensibles. Simples anonymes ou personnalités engagées s’exprimeront pour faire résonner le message de cette édition 2017.

Les équipes de France Bleu seront au plus près des rendez-vous dans toute la France : sur le terrain avec les bénévoles mobilisés pour les défis, à l'antenne pour faire vivre l'événement. Elles donneront la parole à tous les acteurs de l'événement et partageront tous les rendez-vous du Téléthon notamment dans un dossier spécial sur le site francebleu.fr.