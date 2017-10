Radio France partenaire du jeu de lecture à voix hautes

"Avec plus de 20 heures par semaine consacrées au livre, 80 événements littéraires soutenus pendant l’année et des prix reconnus, Radio France confirme son rôle prescripteur, sa position de premier média du livre et soutient cet événement fédérateur" explique Radio France. Ce jeu, totalement gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en CM2 en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-Mer, a trois objectifs : promouvoir la lecture auprès des jeunes grâce à l’oralité, apprendre aux jeunes lecteurs à choisir un livre, à en apprécier sa lecture et à le partager à voix haute et promouvoir la littérature de jeunesse et particulièrement les auteurs actuels.