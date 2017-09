Radio France partenaire des Journées du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront les samedi 16 et dimanche 17 septembre, Radio France ouvre en grand ses portes pour vous faire vivre une expérience unique et conviviale en famille. Architecture rénovée, nouveaux espaces, programmation pluridisciplinaire, la Maison de la radio veut s'imposer comme un lieu de création, de culture et de partage destiné à accueillir un public toujours plus nombreux.