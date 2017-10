Radio France organise le concours de la micronouvelle

Les noms des lauréats seront divulgués mercredi 8 novembre. Un prix Grand public et un prix dédié aux collaborateurs de Radio France seront remis lors de Radio France fête le livre en présence de Dany Laferrière, parrain de l’évènement. Le récit du gagnant du prix Grand Public sera lu dans différentes émissions littéraires des antennes de Radio France, publié sur le site radiofrance.fr et relayé sur les réseaux sociaux de l’entreprise. Les lauréats recevront notamment un lot composé d’ouvrages primés en 2017 (Prix Médicis, Prix Goncourt, Prix Renaudot, Prix de l'Académie française, Prix Femina, Prix du livre Inter, Prix France Info de la bande dessinée d'actualité et du reportage, Prix du roman des étudiants France Culture Télérama, Prix du livre France Bleu des libraires indépendants).