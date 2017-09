Radio France lance une radio d'urgence

"Cette radio d'urgence, disponible sur internet et sur les ondes, va diffuser des messages à destination des populations sur la météo, la sécurité, la distribution des rations alimentaires et de l'eau, l'état des réseaux, le rétablissement des liaisons commerciales et les messages sanitaires. Elle reprendra également toutes les informations et reportages consacrés aux ouragans et à leurs conséquences. Ce programme sera disponible, dans un premier temps, pour les habitants de Saint-Martin puis à Saint-Barthélemy dans un second temps. Les fréquences seront communiquées dès que possible, dans la journée du 10 septembre, ainsi que lien pour l'écoute en ligne" peut-on lire sur le site de franceinfo . La radio " Info Urgence Iles du Nord " a commencé à émettre à 16h30 sur la fréquence FM 91.1 sur l'ile de Saint-Martin.