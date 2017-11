Radio France fêtera le livre les 25 et 26 novembre

Comme chaque année, après la Foire du Livre de Brive qui a lieu ce week-end, Radio France s'apprête à célébrer le livre durant deux journées et autour de quelque 200 auteurs en dédicaces qui se sont succéderont dans la Galerie Seine afin de rencontrer les lecteurs et le public de la radio... Radio France proposera de nombreuses animations pour rythmer ses 48 heures dans le studio multichaînes et le studio de l'Agora. Des émissions en public, un espace pour les enfants avec des animations, un conteur et des ateliers pédagogiques, des rencontres littéraires et débats, des lectures en studio et même des concerts... Forcément, Les Editions Radio France seront installées dans l'Agora, avec les auteurs "maison" en dédicaces.