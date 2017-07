Radio France fête le sport avec PLAY International

Au dernier étage de la Tour centrale de la Maison de la radio, face à la tour Eiffel, les auditeurs profiteront d'un cours de renforcement musculaire et cardio avec Lucile Woodward, coach sportif diplômée d'Etat, qui cumule plus de 120 millions de vues pour ses vidéos fitness sur YouTube et un blog fitness le plus lu et visité en France.

Le yoga aura sa place sur la grande scène de l’Auditorium de Radio France. Les postures seront "simples et axées sur le contrôle de la respiration pour augmenter le niveau de concentration et faire le vide dans sa tête". Enfin, au mythique Studio 104, Radio France proposera des séances de cycling dans ce studio qui "résonnera au rythme de la house et de l'électro".