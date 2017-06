Radio France doublement récompensée à New York

"Passeur : comment j'ai fait passer les frontières à des réfugiés est un documentaire de Raphaël Krafft et Jean-Philippe Navarre. Il a été primé dans la catégorie "Human Relations" Le 7 octobre 2015, Raphaël Krafft fait passer illégalement et dans la clandestinité la frontière franco-italienne à deux jeunes Soudanais qui désiraient demander l’asile en France et avaient déjà été refoulés par deux fois vers l’Italie. Ce documentaire a été diffusé pour la première fois le 12 septembre 2016 dans "Sur les docks" sur France Culture, émission produite par Irène Omélianenko. France Culture figure également parmi les finalistes de l’édition 2017 des New York Festivals avec "Nonsense Mélancolie" d’Arthur B. Gillette et Marie-Laure Ciboulet, une production diffusée de 23h à minuit dans l’espace d’expérimentation Création on Air.