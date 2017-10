Radio France : "des vacances pour les enfants pas si classiques"

Réaliser un vrai/faux journal de France Info tel est l'objectif de l'atelier "franceinfo Junior" (à partir de 8 ans) qui permet aux participants de devenir journaliste, intervieweur, technicien, météorologue... Comme quoi, rien n'est impossible et, tout cela, en moins de deux heures. Durant ces vacances de la Toussaint, plusieurs autres ateliers sont proposés par les équipes de Radio France. L'atelier dénommé "De la musique et du son dans l'émission" permet aux jeunes, de 12 à 18 ans, de mieux connaître les différents sons et bruitages qui habillent une émission et la façon dont ils sont choisis. Cet atelier est une invitation à la découverte d’un métier qui fait travailler la matière sonore à la manière d’un peintre : celui de documentaliste à la radio.Inscriptions : ICI