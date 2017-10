Radio France : activités ludiques et musicales pour les vacances de la Toussaint

Avec "Découverte ludique de la Maison de la radio", une visite ludique spécialement conçue pour satisfaire l’insatiable curiosité et le plaisir des plus jeunes, le jeune public partira à la découverte des grandes salles de concerts, des studios de radio et autres recoins de la Maison ronde... La visite "Histoire et architecture", tout public et néanmoins accessible aux enfants à partir de 8 ans, fera un focus sur le patrimoine architectural de la Maison de la radio.