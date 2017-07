Radio France : accord sur la transition multimédia

D'abord, l’accord collectif sur les droits d’auteur des journalistes de Radio France, dont la négociation a été menée en lien avec celle d’une convention avec la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), a permis de faire évoluer le dispositif de rémunération des exploitations secondaires des œuvres des journalistes. Ensuite, l’accord sur la cession des droits d’exploitation des contenus liés à l’offre multimédia et la rémunération de cette cession pour les Personnels techniques et administratifs (PTA) crée un dispositif pour rémunérer forfaitairement les collaborateurs PTA non éligibles aux sociétés d’auteurs pour la publication de leurs photos et courtes séquences vidéo sur nos sites. Compte-tenu de l’évolution rapide de l’environnement technologique et des usages associés, l’accord sur la transition multimédia et les textes associés sont prévus pour une durée déterminée de quatre ans (2017-2020). L’accord prend effet à compter de sa date de signature, le jeudi 27 juillet 2017.