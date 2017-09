Radio France : "Après le rabot, la hache"

"Le Contrat d'Objectifs et de Moyens 2015:2019 signé par l'Etat avec Radio France avant installé un budget d'austérité, avec un plan de suppressions d'emplois (non remplacement d'un départ à la retraite sur deux en 2016 et 2017, puis non remplacement d'un départ sur tois en 2018-. Mais cette fois, selon le quotidien Le Monde, le gouvernement a décidé de donner le coup d'envoi d'un jeu de massacre visant l'audiovisuel public" explique le syndicat SUD Radio France.

"En imposant, à Radio France, une saignée de 20 M€ pour la seule année 2018, le gouvernement ne respecte pas la parole de l'État. Les salariés mesurent déjà au quotidien les conséquences de la politique d'austérité sur leurs conditions de travail, leurs missions de service public et leurs ambitions éditoriales".