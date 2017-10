Radio France : 3e édition des rencontres "Musique et cerveau"

Au programme, un focus sur "le neuro-développement : du bébé à l’adolescent" avec, le matin les interventions des professeurs Frédérique Bonnet-Brilhaut et Jacques Dayan. L’après-midi sera consacré aux échanges et à une table ronde autour du grand-témoin Didier Lockwood. Passionnés, curieux, professionnels de la santé, de l’enseignement ou de la musique, peuvent s'inscrire sur le site musique-sante.org.

La coordination scientifique et l'animation de cette journée seront confiées à Philippe Bouteloup, directeur de Musique et Santé et à Hervé Platel, Professeur de Neuropsychologie, Université de Caen Normandie.