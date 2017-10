"Radio Foot Internationale" s'installe à Marseille

RFI diffusera ce lundi 23 octobre à 17h10, une mission spéciale consacrée Olympique de Marseille et présentée par Annie Gasnier entourée de spécialistes. L'émission est enregistrée au MuCem le lundi matin à 11h à l’Agora. L’équipe de "Radio Foot internationale" fera le point sur le projet de Frank McCourt et reviendra sur l’histoire passionnelle entre l’OM et Marseille. Ensuite, "Radio Foot Internationale" sera consacrée à l'exposition "Nous sommes foot" , ce mardi à 17h20 (émission enregistrée le jour-même à 16h à au MuCem à l'Agora et présentée par Annie Gasnier).