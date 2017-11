Radio Fidélité organise son 9ème Radio Don

Jusqu'à vendredi, Radio Fidélité profite de son Radio Don annuel pour lancer le financement participatif de trois projets pour le renouvellement de ses trois émetteurs, de son équipement de production et de diffusion et de son parc informatique. Et, ce vendredi, Radio Fidélité proposera sur son antenne plus de 15 heures de direct pour mobiliser ses auditeurs, avec des interviews, des témoignages, des rencontres avec ses donateurs. Par ailleurs, toute la semaine, Radio Fidélité sensibilisera ses auditeurs à la nécessité de continuer à soutenir financièrement la radio pour continuer à être un média de proximité.

Les promesses de dons se font en temps réel (au 02 40 69 27 27), sur son site internet (radio-fidelite.com) ou par courrier (au 26, rue Nicolas Appert – BP 28512 – 44185 Nantes cedex 4).