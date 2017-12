Radio FG s'engage contre le SIDA

Après avoir reçu hier son antenne plusieurs acteurs de la lutte contre le Sida, ce samedi 2 décembre, Radio FG soutiendra deux événements caritatifs dont les bénéfices seront reversés pour des actions de santé et de prévention : la soirée parisienne "Play Safe", et le "Bal du Ruban Rouge" à Nice.

