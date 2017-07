Radio FG organise la "FG Garden Party" à l'hippodrome de Saint-Cloud

Les meilleurs pur-sangs du moment s’affronteront pour leur dernière course de la saison sur la piste de l’hippodrome de Saint-Cloud, pour se préparer au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la finale mondiale des courses de Galop. La journée se clôturera par le Prix RadioFG qui sera décerné au vainqueur de la dernière course. À l'issue des 8 courses de galop d'exception, l'hippodrome et les pistes de course de Saint-Cloud s'ouvriront aux DJ sets et aux mixes exclusifs. Avec la présence du DJ producteur britannique Jonas Blue, célèbre pour sa reprise du morceau de Tracy Chapman "Fast Car", son single à succès "By your Side", et récemment "Mama", précédé des DJ’s sets de Roman Kouder et Lydie Jay.