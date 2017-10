Radio FG lance FG Underground

L’enjeu de cette webradio : "la découverte, la surprise et l’envie d’avoir, en permanence, un coup d’avance. Les moyens : les valeurs sures comme les jeunes talents". Sur FG Underground, qui se veut "avant-gardiste, pointue et exigeante", les auditeurs retrouvent donc des artistes comme Adam Beyer, Dave Clarke, Josh Wink, Marc Romboy, Nicole Moudaber ou Claptone et des institutions comme Get Physical ou Defected. Des récurrences, pas forcément des résidences, "l'état d'esprit est d'avoir une grille rafraichie régulièrement au gré de l'actualité des artistes".

FG Underground est à retrouver gratuitement et en illimité sur radiofg.com, mais aussi sur l'antenne de RadioF G, les samedis et dimanches matins de 05h à 08h.