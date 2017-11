Radio Dreyeckland lance les illuminations de Noël

Vendredi, en début de soirée, Christophe Willem s’est produit sur la scène de la place Kléber devant plusieurs milliers de spectateurs. Un peu plus tôt dans l’après midi, 10 auditeurs privilégiés de Radio Dreyeckland ont eu la possibilité de rencontrer en exclusivité et en privé le chanteur dans la suite d'un grand hôtel strasbourgeois.

Radio Dreyeckland émet son programme en Alsace sur 104.6 et 96.4 pour les habitants du Haut-Rhin et sur 101.9 et 91.3 pour les auditeurs qui résident dans le Bas-Rhin.